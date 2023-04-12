تصعيد جديد للحوثيين يهدد جهود إحياء السلام في اليمن

شنّت ميليشيات الحوثيين، هجومًا عنيفًا، يوم الثلاثاء، على مواقع الجيش اليمني والقوات الموالية للحكومة الشرعية، في جبهات محافظة مأرب، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وسط جهود إقليمية ودولية لإحياء عملية السلام في البلاد.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، لـ"إرم نيوز"، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والموالية لها من جهة، وميليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، إثر محاولة الحوثيين الهجوم على المواقع الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، في جبهات الجدعان، ورغوان، والكسارة، شمال غرب محافظة مأرب".

وذكرت المصادر أن "هجمات الحوثيين في الشمال الغربي من مأرب، تأتي بعد هجمات وقصف مدفعي مستمر منذ أيام، تشنه الميليشيات على مواقع القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية من المحافظة النفطية".