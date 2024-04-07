باسم يوسف يسخر من "الغضب العالمي" على مقتل عمال الإغاثة في غزة

سخر الكوميدي المصري الشهير باسم يوسف من "الغضب العالمي" واعتذار إسرائيل على مقتل 7 عمال إغاثة من المطبخ المركزي العالمي.

وتحدث يوسف في حوار مع المذيعة كريستيان أمانبور على قناة "سي ان ان" عن عائلة زوجته في غزة والمعرضة للإبادة بقصف إسرائيلي حيث يعيشون داخل شقة واحدة بمبنى واحد في رفح، ويتقاسمونها مع 25 عائلة أخرى.

وقال يوسف بنبرته الساخرة "يمكننا أن نسمع في أي لحظة سقوط قنبلة، ولكن لا بأس لأن إسرائيل ستعتذر، أنا متأكد، كما تفعل عادة. أعني أنني كنت سعيدًا جدًا بالاستماع إلى اعتذارهم الصادق عن قتل الأشخاص من المطبخ المركزي العالمي. يا إلهي، حجم الألم الذي عليهم أن يمروا به".

واستذكر جراح القلب المصري الأمريكي، نشطاء وداعمين للقضية الفلسطينية قتلتهم إسرائيل ولم يهتم بهم العالم وقال إن ما يثير الاهتمام بالنسبة لي هو الغضب، الصرخة العالمية، إنها مثل: "أوه! كيف يمكنك أن تفعلي ذلك يا إسرائيل؟"، لكننا ننسى.. ننسى جيمس ميلر، المخرج البريطاني الذي قُتل أيضًا على يد قناصة إسرائيليين. ننسى توم هارتلاند، وكان أيضًا ناشطًا بريطانيًا قُتل بالتصويب في رأسه. وننسى شيرين أبوعاقلة، المراسلة الفلسطينية الأمريكية".

وندد يوسف بالغضب العالمي على مقتل 7 أشخاص في حين لم تكن "هناك أي مساءلة على الإطلاق عما فعلوه في غزة خلال الأشهر الستة الماضية. هذا ما يؤلمني".