مصر: كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا

قال مصدر سيادي مصري، الجمعة، إن كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا، والذي أدى إلى إصابة 6 مصريين.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وتابع الجيش "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

وأشارت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم الجمعة، إلى سقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 6 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.