"سانا": لم تتم أي عملية لتبادل المحتجزين بين العشائر ودروز السويداء

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن عملية تبادل للمحتجزين والمخطوفين بين عشائر البدو ومقاتلين دروز من السويداء لن تتم اليوم الأحد، مؤكدة أن "المفاوضات لا تزال جارية بهذا الشأن".

وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك قد قال في وقت سابق اليوم إن عملية تبادل المحتجزين ستكون الخطوة التالية بعد وقف شامل لإطلاق النار بين كافة الأطراف سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد في السويداء.

وأكدت "سانا" بدورها أن قوات الأمن السورية بدأت بالانتشار على مشارف السويداء، لضمان إتمام عملية وقف إطلاق النار، رغم استمرار الاشتباكات بين العشائر ومقاتلين دروز في بعض مناطق المحافظة.