زامير عن أحداث السويداء: من لا يدافع عن نفسه "لن ينعم بالأمن"
logo
العالم العربي

"سانا": لم تتم أي عملية لتبادل المحتجزين بين العشائر ودروز السويداء

"سانا": لم تتم أي عملية لتبادل المحتجزين بين العشائر ودروز السويداء
قوات الأمن السورية في منطقة بصرى الحرير المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 5:05 م

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن عملية تبادل للمحتجزين والمخطوفين بين عشائر البدو ومقاتلين دروز من السويداء لن تتم اليوم الأحد، مؤكدة أن "المفاوضات لا تزال جارية بهذا الشأن".

وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك قد قال في وقت سابق اليوم إن عملية تبادل المحتجزين ستكون الخطوة التالية بعد وقف شامل لإطلاق النار بين كافة الأطراف سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد في السويداء.

أخبار ذات علاقة

نيويورك تايمز: أحداث السويداء أربكت "التوازن التاريخي" لدروز سوريا

نيويورك تايمز: أحداث السويداء أربكت "التوازن التاريخي" لدروز سوريا

وأكدت "سانا" بدورها أن قوات الأمن السورية بدأت بالانتشار على مشارف السويداء، لضمان إتمام عملية وقف إطلاق النار، رغم استمرار الاشتباكات بين العشائر ومقاتلين دروز في بعض مناطق المحافظة.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC