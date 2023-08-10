صدمة يمنية بعد مقتل أبرز خصوم القاعدة‎

مؤكدًا في بيان النعي، إدراكه أن المعركة ضد الإرهاب وداعميه "ستكلفنا الكثير من التضحيات، غير إننا لن نتراجع عن خوض هذه المعركة حتى استئصال شأفة هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا المُسالم، وتجفيف منابعها من كل شبر في جنوبنا الحبيب، حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان والسلام، وهذا هو عهدنا للقادة والجنود الأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الهدف النبيل".

وقالت "القوات المسلحة الجنوبية" في بيان لها، إن السيد، قتل أثناء قيادته "المعركة المصيرية والوجودية في ملاحقة عناصر القاعدة في أبين"، خلال حملة "سيوف حوّس" التي تأتي استكمالًا لأهداف عملية "سهام الشرق" والتي نجحت بكفاءة واحترافية في تحقيق الإنجازات، بينها تحرير مسؤول قسم السلامة والأمان لدى مكتب الأمم المتحدة، آكم سوفيول، الذي اختطفه تنظيم القاعدة مع زملائه اليمنيين مطلع العام الماضي بمحافظة أبين.

وأكدت "أن خيوط دم الشهيد القائد في إصابته وجراحاته الملحمية السابقة، وفي ملحمة اليوم التي نال فيها شرف الشهادة، قد خطت المسار الحاسم لمعركتنا ضد الإرهاب، وهي معركة وجودية لا هوادة فيها".

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، بحجم التضحيات التي قدمها السيد في الدفاع عن حياض الوطن خلال عملية تحرير مناطق الجنوب من مليشيات الحوثيين، وبطولاته في محاربة التنظيمات الإرهابية.

وتسود أجواء الحزن على صفحات الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فقدان أحد أبرز القيادات الأمنية مواجهة للتنظيمات الإرهابية، على مدى أكثر من عقد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، لدى المجلس الانتقالي، سالم العولقي، على منصة X – تويتر سابقًا – إن للسيد "صولات وجولات من العز والشرف والكرامة وتاريخ سيكتب بأحرف من نور ويسجل في صفحاته أنصع صور الشجاعة والإقدام والإلتزام الوطني في مواجهة التطرف والإرهاب".