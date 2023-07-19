ما السيناريوهات المتوقعة وآفاق التسوية للأزمة السودانية؟

أكملت المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان، شهرها الثالث، دون توصل الطرفين إلى حلول في محادثات جدة برعاية السعودية وأمريكا، في وقت تشتد فيه المعارك يوماً بعد الآخر، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى وسط المدنيين، وأدت إلى نزوح ولجوء الملايين داخل وخارج البلاد.

وحسب بيان صادر عن قوات الدعم السريع، "اندلعت المعارك في عدة مواقع شمال مدينة الخرطوم بحري، خصوصاً شارع الإنقاذ، بين قوة من الجيش وقوات الدعم السريع، استمرت لساعات، تزامنت معها غارات جوية وتحليق مكثف للطائرات أدت لمقتل المئات من قوات الجيش".

وأبدى قائد قوات الدعم السريع السودانية، الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاثنين، في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تمسكه بـ"خيار السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة".

وجدد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر سلك، الثلاثاء، تمسكهم بخيار الحل السياسي السلمي الشامل، مؤكدا أن هنالك بعض المؤشرات التي ترجح هذا الخيار .