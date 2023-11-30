مسؤول صحي في غزة: ارتفاع ملحوظ بأعداد الولادات الخطرة

كشف المدير العام لمستشفى العودة التخصصي في غزة رأفت المجدلاوي، أن الجهات المختصة في القطاع، سجلت ارتفاعا ملحوظا بأعداد الولادات الخطرة، نتيجة الحرب الإسرائيلية، محذرا من خطورة ذلك على الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وقال المجدلاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الولادات الخطرة زادت بصورة ملحوظة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع"، مشيرا إلى أن ذلك "ينذر بكارثة صحية لهذه الفئة من السكان".

وأشار إلى أن "حالة القلق والخوف وقلة الرعاية الصحية وضعف الإمكانيات في قطاع غزة، كانت عوامل مؤثرة جدا بزيادة حالات الولادة الخطرة"، لافتا إلى أن الجهات المختصة فشلت في إحصاء عدد الولادات الخطرة بسبب ظروف الحرب.

وحذر المجدلاوي من المخاطر الكبيرة على حياة آلاف النساء الحوامل وأطفالهن بسبب الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى وجود مخاوف حقيقية "من ولادة أجنة مشوهة وحالات عدم اكتمال حمل بدرجة أكبر من المتوقع خاصة مع استخدام إسرائيل مواد محرمة دوليا".