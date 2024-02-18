مصر تترافع أمام "العدل الدولية" بشأن الممارسات الإسرائيلية

تقدمت مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، على أن تترافع في هذا الموضوع أمام المحكمة، الأربعاء المقبل، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، الأحد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، قال رشوان، في بيان صدر عنه، إن "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة"، موضحا أن "مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمامها الأربعاء المقبل".

وأضاف أن "المذكرة تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

وأردف أن "المذكرة تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتطالب المذكرة والمرافعة المصرية المرتقبة المحكمة "بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن جميع الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة دول العالم كافة، والمجتمع الدولي، بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل"، وفق ما أفاد رشوان.