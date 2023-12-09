استمرار التصعيد جنوب لبنان وحزب الله ينفذ سلسلة هجمات
استمر التصعيد جنوب لبنان، اليوم السبت، بعد غارتين إسرائيليتين على عيتا الشعب، الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، فيما نفّذ حزب الله سلسلة هجمات متتالية.
وجاءت هجمات الحزب اللبناني على مواقع إسرائيلية عند الحدود، بعد أن نعى أحد عناصره في بلدة عيتا الشعب.
واستهدف موقع الناقورة البحري، وموقع البغدادي، وتجمع مشاة في محيط رويسة العاصي، وتجمعا للجنود في موقع راميا، وثكنة برانيت وموقعي رويسات العلم والسماقة في مزارع شبعا، وتجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع المطلة.
كما استهدف بالرشقات النارية عمود الإرسال وكاميرات المراقبة الإسرائيلية في الوزاني.
ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة مسكافعام، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صواريخ قرب رأس الناقورة أطلقت من لبنان، مشيرة إلى أن "الجيش يرد على مصادر إطلاقها".
وسجل قصف إسرائيلي لأطراف سائر البلدات المقابلة للمواقع الإسرائيلية، وتركز على أطراف رب ثلاثين محيبيب وبليدا وميس الجبل والوزاني والخيام والفرديس والهبارية وكفرشوبا.
وطال القصف في القطاع الغربي رأس الناقورة والضهيرة واللبونة وعلما الشعب وطير حرفا.