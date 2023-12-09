استمرار التصعيد جنوب لبنان وحزب الله ينفذ سلسلة هجمات

استمر التصعيد جنوب لبنان، اليوم السبت، بعد غارتين إسرائيليتين على عيتا الشعب، الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، فيما نفّذ حزب الله سلسلة هجمات متتالية.

وجاءت هجمات الحزب اللبناني على مواقع إسرائيلية عند الحدود، بعد أن نعى أحد عناصره في بلدة عيتا الشعب.