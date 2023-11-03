مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي ضمن عملية الإجلاء من غزة

تستعد مصر لاستقبال 7 آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، فيما قالت وزارة الصحة إن المئات عبروا، اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أنها استقبلت 21 جريحًا فلسطينيًا نُقلوا للعلاج في المستشفيات المصرية، اليوم الخميس، و344 من حملة جوازات السفر الأجنبية، بينهم 72 طفلًا.

وفتحت مصر، لليوم الثاني على التوالي، معبر رفح لتسهيل خروج بعض الأشخاص من القطاع.

وعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إسماعيل خيرت، خلال اجتماع، أمس الأربعاء، مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات الرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح".

وذكر "خيرت" أن عدد الذين ستستقبلهم بلاده "حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة".

ولم يصل سوى عدد محدود من سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى، بعدما قال مسؤول على الجانب المصري من المعبر، إنه من المتوقع أن يعبر 60 جريحًا، الخميس، بالإضافة إلى "400 شخص يحملون جوازات سفر أجنبية".

وأضاف المسؤول المصري أن 361 أجنبيًا ومن مزدوجي الجنسية خرجوا من غزة، يوم أمس الأربعاء، بعد تعديل الرقم المعلن عنه، سابقًا، والبالغ 335.

وأكد أنه تم إجلاء 46 مصابًا بجراح خطرة إلى جانب 30 شخصًا يرافقونهم.