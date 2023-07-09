السودانيون يواجهون مصيرا مجهولا وسط إخفاق دولي في إنهاء الصراع

يواجه السودانيون مصيرا مجهولا في ظل استمرار المعارك واشتداد ضراوة القتال بين طرفي الصراع في البلاد التي تعاني من ترد الأوضاع المعيشية والخدمية وسط حالة من انسداد الأفق في الجهود الدولية لإنهاء الصراع الذي اندلع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل أكثر 3 آلاف شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون، فيما لجأ أكثر من 600 ألف إلى دول الجوار..

وشهدت الخرطوم، اليوم الأحد، معارك ضارية بين طرفي الصراع درات رحها في منطقة "الكلاكلة" جنوب العاصمة أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً من عناصر "الدعم السريع"، إلى جانب الاستيلاء على كميات من العتاد وتدمير آليات قتالية تابعة لها، وفقا لبيان صادرعن قيادة الجيش.

وعلى الرغم من إبرام طرفي الصراع أكثر من هدنة أغلبها بوساطة أمريكية وسعودية لكن سرعان ما يتم خرقها.

تنديد وتحذير أممي

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من انزلاق السودان إلى "حرب أهلية شاملة" قد تزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها.

كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالضربة الجوية على مدينة أم درمان، أمس السبت، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

ووصف غوتيريش الأنباء الواردة عن القتال العنيف في أنحاء إقليم دارفور بالمروعة والصادمة، كما عبر عن قلقه من تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وسط تجاهل تام للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن غارة جوية ونشرت مقاطع فيديو يظهر فيها عدد من القتلى، الأمر الذي نفته قيادة الجيش التي قالت إنها لم تتعامل مع إي أهداف "معادية" في أم درمان، متهمة قوات الدعم السريع بقصف المناطق السكنية بالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية التابعة للجيش.