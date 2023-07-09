السودانيون يواجهون مصيرا مجهولا وسط إخفاق دولي في إنهاء الصراع
يواجه السودانيون مصيرا مجهولا في ظل استمرار المعارك واشتداد ضراوة القتال بين طرفي الصراع في البلاد التي تعاني من ترد الأوضاع المعيشية والخدمية وسط حالة من انسداد الأفق في الجهود الدولية لإنهاء الصراع الذي اندلع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وأدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل أكثر 3 آلاف شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون، فيما لجأ أكثر من 600 ألف إلى دول الجوار..
وشهدت الخرطوم، اليوم الأحد، معارك ضارية بين طرفي الصراع درات رحها في منطقة "الكلاكلة" جنوب العاصمة أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً من عناصر "الدعم السريع"، إلى جانب الاستيلاء على كميات من العتاد وتدمير آليات قتالية تابعة لها، وفقا لبيان صادرعن قيادة الجيش.
وعلى الرغم من إبرام طرفي الصراع أكثر من هدنة أغلبها بوساطة أمريكية وسعودية لكن سرعان ما يتم خرقها.
تنديد وتحذير أممي
وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من انزلاق السودان إلى "حرب أهلية شاملة" قد تزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها.
كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالضربة الجوية على مدينة أم درمان، أمس السبت، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا.
ووصف غوتيريش الأنباء الواردة عن القتال العنيف في أنحاء إقليم دارفور بالمروعة والصادمة، كما عبر عن قلقه من تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وسط تجاهل تام للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق.
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن غارة جوية ونشرت مقاطع فيديو يظهر فيها عدد من القتلى، الأمر الذي نفته قيادة الجيش التي قالت إنها لم تتعامل مع إي أهداف "معادية" في أم درمان، متهمة قوات الدعم السريع بقصف المناطق السكنية بالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية التابعة للجيش.
مبادرة مصرية
أعلنت مصر، اليوم الأحد، عن عقد قمة لدول جوار السودان في القاهرة في 13 من تموز/ يوليو الجاري لبحث سبل إنهاء الصراع بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي حرصا منه على "اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".
رفض لمبادرة "إيغاد"
وتواجه محاولات الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان رفضا من الخرطوم التي أبدت اعتراضها على رئاسة كينيا للجنة الرباعية.
وأعلن وزير الخارجية السوداني، اليوم الأحد، رفض التعامل مع مبادرة "إيغاد" ما لم يتم إبعاد كينيا عن عن رئاسة اللجنة الرباعية.
وتتهم الخرطوم نيروبي بالانحياز إلى قوات الدعم السريع وإيواء قيادتها في كينيا، كما تطالب باستشارتها في أي مبادرة مهما كان نوعها.
كما تعتبر الخرطوم، أن كينيا تسترشد بتعاطي الملف السوداني بالمبادرات الدولية؛ الأمر الذي لا يخدم مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل المنطقة.
وتبرر الخرطوم رفضها لمبادرة "إيغاد" بأن الحكومة الكينية توصف في دعوتها لاجتماع الرباعية الصراع في السودان على أنه صراع بين جنرالين، الأمر الذي تعتبره الخرطوم تسمية مخلة بين مؤسسة القوات المسلحة الوطنية والمجموعة المتمردة عليها .
وسبق أن رفض قائد الجيش السوداني دعوة المنظمة لعقد لقاء مع خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" خلال قمة جيبوتي.
وانبثقت اللجنة الرباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان وعضوية إثيوبيا والصومال عن قمة "إيغاد" التي عقدت في جيبوتي في 12 يونيو/حزيران الماضي للبحث عن حل للأزمة السودانية.