"الجهاد الإسلامي" تعلن اعتقال إسرائيل متحدثا باسمها في غزة
أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، الاثنين، اعتقال الجيش الإسرائيلي الناطق الإعلامي باسمها في قطاع غزة طارق السلمي، وتعرضه للتنكيل.
وقالت الحركة، في منشور عبر منصة "تلغرام": "ندين إقدام جيش العدو على اعتقال طارق السلمي الناطق الإعلامي باسم الحركة، والتنكيل به".
وحمّلت الحركة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن سلامته"، بحسب وكالة "الأناضول".
ولم توضح الحركة حيثيات اعتقال السلمي أو تاريخه، فيما لم يصدر عن إسرائيل أي تعقيب بشأن الأمر.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.