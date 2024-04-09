"الجهاد الإسلامي" تعلن اعتقال إسرائيل متحدثا باسمها في غزة

ولم توضح الحركة حيثيات اعتقال السلمي أو تاريخه، فيما لم يصدر عن إسرائيل أي تعقيب بشأن الأمر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.