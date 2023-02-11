قرقاش: من الضروري إدارة القضايا الإقليمية بعقلانية
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن التداعيات المأساوية للكارثة الإنسانية في سوريا وتركيا تؤكد ضرورة إدارة القضايا السياسية الإقليمية بعقلانية.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "التداعيات المأساوية للكارثة الإنسانية في سوريا وتركيا تؤكد ضرورة محورية الإنسان في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية".
وأضاف: "من الضروري إدارة القضايا السياسية الإقليمية بعقلانية وتفادي المواجهات لتعظيم الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية، وهذا هو توجه ومسار الإمارات".
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلازل قوي جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، مخلفًا أكثر من 24 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى في البلدين في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال عدد كبير من الناس تحت الأنقاض.
وتسبب الزلزال بكارثة إنسانية كبيرة، فيما أضحى الملايين بلا مأوى، بينما تسارع دول العالم للتخفيف من تداعيات الأزمة عبر تكثيف وصول المساعدات للمتضررين.