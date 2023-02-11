قرقاش: من الضروري إدارة القضايا الإقليمية بعقلانية

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن التداعيات المأساوية للكارثة الإنسانية في سوريا وتركيا تؤكد ضرورة إدارة القضايا السياسية الإقليمية بعقلانية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "التداعيات المأساوية للكارثة الإنسانية في سوريا وتركيا تؤكد ضرورة محورية الإنسان في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية".

وأضاف: "من الضروري إدارة القضايا السياسية الإقليمية بعقلانية وتفادي المواجهات لتعظيم الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية، وهذا هو توجه ومسار الإمارات".