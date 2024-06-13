الحملة الأضخم.. معارك شرسة يقودها الجيش السوري ضد "داعش" في البادية

تستمر، منذ أيام، أكبر حملة تمشيط بدأها الجيش السوري لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في البادية السورية، حيث دارت معارك شرسة بين الطرفين، وقالت مصادر ميدانية، إن "الحملة هي الأضخم منذ معركة الباغوز في دير الزور، العام 2019".

ويأتي ذلك، بعدما كثرت هجمات التنظيم على حواجز الجيش والمدنيين في القرى.

وفيما لم يصدر تصريح رسمي حول تفاصيل العمليات، نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر ميدانية قولها، إن "هذه الحملة هي الأضخم منذ معركة الباغوز في دير الزور، العام 2019، عندما هُزم التنظيم وطرد خارج المنطقة".

وحصلت "إرم نيوز" على معلومات خاصة، تفيد بأن المعركة تتم بمؤازرة الطيران السوري والروسي، وقد أدت حتى الآن، إلى القضاء على العشرات من عناصر "داعش"، ومقتل ضباط وأفراد من الجيش السوري.

وسبق للجيش السوري أن صرح في بداية العملية، أن "الهدف هو إغلاق ممرات تسلل مقاتلي داعش من التنف والمنطقة 55، حيث يحظى بالدعم اللوجستي، إلى النقاط العسكرية في بادية حمص الشرقية مكان تركّز أغلب الهجمات".

وذكرت مصادر لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش السوري تمكن من تدمير تحصينات كثيرة في بادية تدمر والسخنة والرصافة، بالإضافة لمغاور تتسع لعدة آليات تمكن من اقتحامها والقضاء على من فيها".