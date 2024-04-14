السعودية تعرب عن قلقها جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، داعية كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ أمس السبت، رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.