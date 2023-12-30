مسؤول فلسطيني: أعداد غير مسبوقة من القتلى والجرحى في المحافظة الوسطى
وصل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح أكثر من 100 قتيل وما يزيد على 200 جريح خلال 24 ساعة في إحصائية هي الأكبر خلال يوم واحد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ووفق ما أفاد به مراسل "إرم نيوز" بغزة فإن قصفًا مكثفًا خلال الساعات الماضية طال عددًا من المنازل المأهولة، فضلًا عن تدمير أحياء سكنية كاملة في مخيم البريج مع اندلاع العملية العسكرية البرية هناك، تخلله اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د.أشرف القدرة، إن المحافظة الوسطى تشهد قصفًا جنونيًا من قبل الجيش الإسرائيلي طال عددًا من المنازل المأهولة أسفرت عن مقتل العشرات من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهي أعداد غير مسبوقة في المحافظة.
وأضاف القدرة في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن مستشفى شهداء الأقصى وهو المشفى الوحيد الذي يخدم مئات الآلاف من المواطنين والنازحين الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة في مراكز الإيواء وفي الخيام التي نصبوها في الشوارع جرّاء إخلاء مخيمي البريج والمغازي شرق المحافظة.
وأوضح المسؤول الطبي، أن مستشفى شهداء الأقصى يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، فضلًا عن نفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة للمستشفى، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكادر الطبي مقارنة بأعداد الجرحى المهولة التي تصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمشفى.
وطالب خلال حديثه المؤسسات الأممية والطبية، بضرورة التدخل الفوري والعاجل، والضغط من أجل السماح بالمواد والمستلزمات الطبية، وإرسال فرق طبية عاجلة للمساعدة في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين.