مسؤول فلسطيني: أعداد غير مسبوقة من القتلى والجرحى في المحافظة الوسطى

وصل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح أكثر من 100 قتيل وما يزيد على 200 جريح خلال 24 ساعة في إحصائية هي الأكبر خلال يوم واحد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ووفق ما أفاد به مراسل "إرم نيوز" بغزة فإن قصفًا مكثفًا خلال الساعات الماضية طال عددًا من المنازل المأهولة، فضلًا عن تدمير أحياء سكنية كاملة في مخيم البريج مع اندلاع العملية العسكرية البرية هناك، تخلله اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د.أشرف القدرة، إن المحافظة الوسطى تشهد قصفًا جنونيًا من قبل الجيش الإسرائيلي طال عددًا من المنازل المأهولة أسفرت عن مقتل العشرات من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهي أعداد غير مسبوقة في المحافظة.