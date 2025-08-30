قيادي كردي بارز: واشنطن تبحث عن مخرج تفاوضي حاسم بين دمشق و"قسد"

كشف قيادي كردي بارز أن "الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مخرج تفاوضي حاسم بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مؤكداً أن الاجتماع الذي عُقد بين الأكراد والسلطات السورية في العاصمة الأردنية عمّان، "ناقش اتفاقية 10 مارس/ آذار، وكيفية تنفيذها، بالإضافة إلى المطالب الكردية، حيث ركز الوفد الكردي على موضوع اللامركزية والإدارة الذاتية وما شابه ذلك".

وأوضح عضو هيئة الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، صالح مسلم، لـ"إرم نيوز"، أن "الجانب الأمريكي وعد الوفد الكردي خيراً، وبعدها توجه الوفد الأمريكي إلى دمشق محمّلًا بتوصيات للحكومة الانتقالية بأن يتم قبول هذه المطالب، وهذا ما تمت ملاحظته، فقد تغيّرت لهجة التصريحات الصادرة من دمشق".

وأشار مسلم إلى أن "بنود اتفاق 10 مارس/ آذار التزم بها الجانب الكردي، إلا أن الجانب الأمريكي يعلم أن حكومة دمشق الانتقالية هي التي لم تلتزم بها، لذلك المتوقع أن يضغط الوفد الأمريكي في هذا الاتجاه للالتزام بالاتفاقية من جانب دمشق".

ويؤكد خبراء أن أهمية الاجتماع تكمن في الرسائل السياسية الموجهة إلى دمشق بشأن ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، بعدما أبدى الجانب الكردي التزامه الكامل، بينما لا تزال المماطلة سمة بارزة في تعاطي الحكومة الانتقالية مع مخرجات الاتفاق.

ومن جانبه، قال رئيس منظمة "كرد بلا حدود"، كادار بيري، إن ما دار في اجتماع عمّان هو البحث في كيفية حلحلة الموضوع التفاوضي بين حكومة دمشق الانتقالية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والإدارة الذاتية، خاصة أن الجميع يعلم أن دمشق تماطل في تنفيذ الاتفاق.

وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن اللجان التي تم تشكيلها ما بعد توقيع الاتفاق اجتمعت من أجل فتح مكاتب الدولة في مناطق شمال وشرق سوريا، مثل مديريات النفوس والهجرة والجوازات والمعابر وغيرها، لكن بعد اجتماع اللجان واتفاقهم، لم تنفذ حكومة دمشق تلك الاتفاقات.

وأشار بيري إلى أن قوات سوريا الديمقراطية طالبت الجانب الأمريكي بالضغط على حكومة دمشق من أجل الالتزام بالاتفاقات المبرمة في الـ10 من مارس/ آذار وما تبعها من اتفاق اللجان، لافتًا إلى أن الجانب الأمريكي أبدى تجاوباً مع مطالب قوات "قسد" في كيفية شكل الدولة السورية.

وبيّن بيري أن الجانب الأمريكي يدرك أن بعض وسائل الإعلام شيطنت كلمة "الفيدرالية" – بحسب قوله – ويجري البحث عن بديل لهذه الكلمة أو أن تكون شكلًا من أشكال اللامركزية الإدارية والسياسية في سوريا.