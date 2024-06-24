"كفركلا".. كيف أصبحت "جبهة ساخنة" في لبنان؟

يبدو أن بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، أضحت الهدف الأول "والنقطة الساخنة" للصواريخ الإسرائيلية، في ظل مخاوف من شنّ "حرب شاملة" بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا "حزب الله" تبدأ من كفركلا.

وتُثار تساؤلات بشأن الأهمية الإستراتيجية والعسكرية للبلدة، ولماذا تُستهدَف بشكل متكرر، وما الذي يميز هذه النقطة عن غيرها، وهل هناك احتمالية نشوب حرب شاملة في لبنان في نهاية المطاف؟

تقع كفركلا في أقصى جنوب لبنان، وتبعد عن العاصمة بيروت نحو 96 كيلومترًا، ويبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة، وشهدت تطورات عسكرية وأمنية كثيرة، جعلتها مثار أحاديث السياسيين والعسكريين في لبنان الذي بات على شفير حرب مرتقبة، بعد أن امتدت إليها تداعيات حرب غزة في السابع من أكتوبر الفائت.