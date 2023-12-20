الحصار البحري يؤرق إسرائيل بعد إصابة ميناء إيلات بالشلل

أعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من حدوث شلل في موانئ إسرائيل البحرية، على خلفية التهديدات الحوثية، فضلًا عن التهديدات النشطة من جنوب لبنان، وفق تقرير صحيفة "يسرائيل هايوم".

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن جماعة الحوثي أعلنت حربًا على منظومة التجارة البحرية الدولية القادمة من وإلى إسرائيل، وأنه بصرف النظر عن الموقف الدولي، إلا أن وزارة المواصلات والإدارات العاملة في مجالات على صلة بالموانئ والسفن، بما في ذلك هيئة النقل البحري، لم تحرك ساكنًا.

وحذرت من "سيناريو مفزع" سيعني حدوث شلل في جميع الموانئ البحرية الإسرائيلية لو حدث تهديد إضافي من جانب حزب الله، ينضم إلى التهديد الحوثي.

حصار بحري

ونقلت عن مصدر على صلة بالموضوع، لم تكشف هويته، أن "على إسرائيل التحسب لسيناريو مفزع سيعني شللًا كاملًا في موانئ إيلات وأسدود وحيفا، لو أغلق مضيق باب المندب جنوبًا وتزايد خطر صواريخ حزب الله في الشمال، ما يعني أن إسرائيل ستصبح تحت حصار بحري".

وذكر أن حصارا كهذا "يمكنه أن يضرب سلاسل الإمداد الخاصة بالسلع والبضائع الأساسية ويتسبب في وقف التجارة البحرية، وخروج الأسعار عن السيطرة، ولا سيما السلع الاستهلاكية والغذاء والسيارات".

ونقلت عن جِدعون غولبر، مدير ميناء إيلات البحري، قوله، "إن الميناء الذي يرأسه هو الأكثر تضررًا، وقال إنه أصيب بالشلل".

وتابع: "يتعين على إسرائيل شن هجمات ضد الحوثيين بنفسها أو بالتعاون مع الائتلاف الدولي؛ بغرض تبديد هذا الخطر على الممرات الملاحية"، مضيفًا: "لا يُعقل أن تغلق منظمة صغيرة الممرات البحرية أمام السفن الإسرائيلية، ستحدث تداعيات على منظومة التجارة العالمية بأسرها وسوف يتفاقم الأمر".

تهديد خطير

الصحيفة أشارت إلى أن ثمة حالة من الإجماع في الأوساط ذات الصلة بقطاع النقل البحري أن على إسرائيل التحرك بالتعاون مع دول أخرى، والعمل ضد جماعة الحوثي التي تهدد بغلق مضيق باب المندب.

وأوضحت نقلًا عن غولبر، أن شركات سفن كبرى أعلنت أنها ستتبع مسارات أخرى حول قارة أفريقيا، حيث استهدف الحوثي أيضًا سفنًا لا علاقة لها بإسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل لم تتردد في الماضي بالدخول في مواجهات عقب غلق مضيق تيران، وأن التهديد الحالي لا يقل خطورة.

وحتى عام 2022 بلغ أسطول السفن التي يملكها رجال أعمال إسرائيليون أو الدولة 38 سفينة، تحمل 8 منها فقط علم إسرائيل.

ويضم هذا الأسطول شركات منها شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، التي تمتلك 8 سفن حاويات، ومجموعة "إكس تي" للملاحة، والتي تمتلك 11 سفينة، إضافة إلى سفن حاويات وسفن لنقل الفحم.

المصدر: صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية