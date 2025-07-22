فلسطين تطالب واشنطن بإدخال المساعدات إلى غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن نائب الرئيس، حسين الشيخ، التقى في رام الله، الثلاثاء، السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، وناقش الحرب في غزة ومساعدة السكان في القطاع.

وذكرت الوكالة أن اللقاء تناول سبل دعم الجهود الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة، والعمل على إطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان الفلسطينيين هناك.

كما ناقش الطرفان الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة، وتصاعد عنف المستوطنين، بحسب ما نقلته الوكالة.

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وتحذّر الأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ أسابيع من خطر المجاعة في غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول كميات من المساعدات لا تكفي حاجات سكان القطاع، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودعت 25 دولة غربية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك، نُشر الاثنين، إلى "وقف فوري" للحرب في قطاع غزة.

وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدًا للعنف منذ هجوم حماس الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 957 فلسطينيًا، بينهم مقاتلون، على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.