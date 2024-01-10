الطيران الإسرائيلي يدمر بناية على رؤوس قاطنيها في رفح

قتل وأصيب العشرات في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي على منزل يعج بالنازحين غرب مدينة رفح في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بسقوط 15 قتيلاً على الأقل، وإصابة العشرات جراء قصف بناية سكنية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية مأهولة كانت تعج بالنازحين، ما أدى لتدمير الطابقين الثالث والرابع بشكل عام، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأكد شهود عيان لـ "إرم نيوز" أن القصف الإسرائيلي طال الطوابق العلوية من المبنى المستهدف، ما أدى لتدميرها بالكامل على رؤوس من كانوا فيه.

وأشاروا إلى وجود عشرات آخرين تحت الأنقاض، ما يجعل حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل كبير.