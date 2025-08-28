بسبب "الجنرال اللعين".. نتنياهو وزامير يهاجمان صحيفة "هآرتس"

شنّ كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، هجوما لاذعا على "هآرتس" العبرية، بعد اتهامها لقائد المنطقة الوسطى في الضفة الغربية، الجنرال آڤي بلوت، بارتكاب جرائم حرب.

وقال بيان لمكتب نتنياهو، ردََّا على مقال شبّه فيه المحلل الإسرائيلي المعروف جدعون ليڤي "بلوت" بقادة النازية الدمويين، إن الصحيفة "تقود بلا هوادة التحريض ضد قادة الجيش الإسرائيلي في وقت معقد، وهذه ليست حرية رأي، وشبّه هذه الاتهامات باتهامات أعداء إسرائيل".

وكانت صحيفة هآرتس، قد نشرت صباح اليوم، مقالا للمحلل الإسرائيلي جدعون ليفي، بعنوان: "القائد آفي بلوت، الجنرال اللعين، مجرم حرب"، وصفه فيه أنه "متعطش للدماء يغير وجه الضفة الغربية، فهو قائد للإبادة الجماعية في الضفة بعد غزة"، ما أثار غضب المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب.