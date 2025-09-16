بدأت رسميا.. إسرائيل تعلن تفاصيل العملية البرية للسيطرة على مدينة غزة (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي أن قواته من الفرق 98 و162 و36، بدأت عملية برية واسعة النطاق في جميع أنحاء مدينة غزة كجزء من عملية "عربات جدعون 2".

وقال الجيش في بيان، إن قواته هاجمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 850 هدفًا لإلحاق الضرر بالبنية التحتية العسكرية لحماس وإعداد المنطقة لدخول القوات.

من جهته، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب بدأت المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة.

وجاءت الخطوة بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة وإبلاغه بأن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل، بحسب "رويترز".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن العملية "الأساسية" بدأت ضمن هجوم للسيطرة على مدينة غزة، مقدّرا عدد مقاتلي حركة حماس فيها بألفين على الأقل.

وبحسب "فرانس برس"، قال المسؤول إن "ما بدأناه الليلة الماضية هو الخطوة الأساسية نحو مدينة غزة"، مشيرا الى أن الجيش يقدّر عدد مقاتلي حماس فيها "بما بين ألفين الى ثلاثة آلاف".

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن القوات البرية تتوغل في مدينة غزة باتجاه وسطها.

وأضاف أن إسرائيل ستزيد تدريجيا عدد قواتها في مدينة غزة التي تقدر أن 40% من سكانها انتقلوا بالفعل إلى جنوب القطاع حيث ستوسع "الجهود الإنسانية"، بحسب "رويترز".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الهجوم البري العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة في مراحله الأولى، مؤكدا "نريد تنفيذ هذه العملية بأسرع ما يمكن ولكن أيضا بشكل آمن لنا وللرهائن والمدنيين".

وشدد بالقول: "مستعدون للعمل في مدينة غزة طالما احتجنا إلى ذلك لهزيمة حماس".