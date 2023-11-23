تعذيب وتحقيق.. شهادة طبيب فلسطيني ناج من مجمع الشفاء
روى طبيب فلسطيني "ظروفًا صعبة" عاشها داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، منذ بدء الحرب حتى مغادرته المستشفى بطلب إسرائيلي.
وتعرَّض مجمع الشفاء الطبي وهو المستشفى الأكبر في قطاع غزة، إلى حملة تحريضية إسرائيلية شرسة مهدت لِما حصل فيما بعد، من حصار واقتحام للمستشفى.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرَّض المجمع للقصف الإسرائيلي المباشر؛ ما أدى إلى مقتل وجرح فلسطينيين عدا عن قصف محيطه بعشرات الصواريخ يوميًّا، وصولًا إلى حصاره بالدبابات والآليات العسكرية ومِن ثم اقتحامه بمئات الجنود والسيطرة عليه وإجبار النازحين والجرحى على المغادرة في ظروف قاسية وغير آمنة.
وتبقَّى عدد قليل من الأطباء في المجمع، لرعاية الجرحى ممن لم يستطيعوا الإخلاء لإصاباتهم التي لا تسمح بذلك.
ويقول الطبيب خالد أبو سمرة الذي كان يتواجد داخل مستشفى الشفاء منذ اليوم الأول للحرب حتى فجر الخميس، "لقد عشنا ظروفًا معيشية وصحية غاية في السوء طَوال فترة الحرب".
وأضاف أبو سمرة لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الظروف ازدادت سوءًا ليلة اقتحام المجمع بالدبابات والآليات العسكرية ومئات الجنود، بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف، وسط بكاء الأطفال وصراخ النساء".
وتابع "رغم التهديدات وانعدام سبل الحماية رفضت الخروج وترك جرحاي الذين يئنون من شدة الألم وقد وثقوا بي وبالكادر الطبي في المجمع للاستمرار في تقديم الرعاية الصحية لهم حتى آخر نفس".
وأوضح أبو سمرة، أن "الكادر الطبي وعددًا من النازحين تعرَّضوا إلى التعذيب والتحقيق في ظروف لا إنسانية ومنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي نصَّت على ضرورة تحييد المراكز الصحية والطبية فضلًا عن الكادر الطبي عن النزاعات والحروب".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي استمر في اعتقالنا على مدار اللحظة والتحقيق معنا وتوجيه اتهامات باطلة لنا، إضافة لتقييد الأيدي وعصب الأعين أثناء التحقيق".
وأضاف أبو سمرة، "اعتقلني الجيش الإسرائيلي داخل المستشفى مرات عدة، وأخذوني كدرع بشري أثناء عمليات البحث والتفتيش داخل مباني المستشفى، ومنعوني مرات عدة أيضًا من تقديم الرعاية اللازمة للجرحى أصحاب الإصابات البليغة".
ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قطع الكهرباء والماء والطعام والدواء، واضطررنا مع الجرحى والمرضى إلى شرب المياه الملوثة والاعتماد على بقايا طعام فاسد للبقاء على قيد الحياة".
وكشف أبو سمرة عن وفاة "العديد من الجرحى داخل أقسام العناية المكثفة بسبب نقص المواد الطبية والمستلزمات الصحية اللازمة لإبقائهم على قيد الحياة، رغم المطالبات العديدة الموجهة للجيش المتواجد داخل المستشفى بضرورة توفير هذه المستلزمات".
واضطر الطبيب أبو سمرة، فجر الخميس، لمغادرة المستشفى مع شقيقه الذي يعاني إصابة بالغة، بعد قرار من الجيش الإسرائيلي بابعاده.
وأكد الطبيب، أن حافلة تابعة للأمم المتحدة نقلتهما من المجمع إلى مستشفى الأوروبي في رفح، لكن أثناء ذلك احتجز الجيش الإسرائيلي الحافلة على الحاجز العسكري على طريق صلاح الدين لساعات، قبل السماح لها بالمرور.