تعذيب وتحقيق.. شهادة طبيب فلسطيني ناج من مجمع الشفاء

روى طبيب فلسطيني "ظروفًا صعبة" عاشها داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، منذ بدء الحرب حتى مغادرته المستشفى بطلب إسرائيلي.

وتعرَّض مجمع الشفاء الطبي وهو المستشفى الأكبر في قطاع غزة، إلى حملة تحريضية إسرائيلية شرسة مهدت لِما حصل فيما بعد، من حصار واقتحام للمستشفى.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرَّض المجمع للقصف الإسرائيلي المباشر؛ ما أدى إلى مقتل وجرح فلسطينيين عدا عن قصف محيطه بعشرات الصواريخ يوميًّا، وصولًا إلى حصاره بالدبابات والآليات العسكرية ومِن ثم اقتحامه بمئات الجنود والسيطرة عليه وإجبار النازحين والجرحى على المغادرة في ظروف قاسية وغير آمنة.

وتبقَّى عدد قليل من الأطباء في المجمع، لرعاية الجرحى ممن لم يستطيعوا الإخلاء لإصاباتهم التي لا تسمح بذلك.

ويقول الطبيب خالد أبو سمرة الذي كان يتواجد داخل مستشفى الشفاء منذ اليوم الأول للحرب حتى فجر الخميس، "لقد عشنا ظروفًا معيشية وصحية غاية في السوء طَوال فترة الحرب".

وأضاف أبو سمرة لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الظروف ازدادت سوءًا ليلة اقتحام المجمع بالدبابات والآليات العسكرية ومئات الجنود، بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف، وسط بكاء الأطفال وصراخ النساء".