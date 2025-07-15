الجيش السوري يواصل عملياته في السويداء ويقدم طلبا للأهالي

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش السوري تواصل تنفيذ عمليات أمنية في محيط مدينة السويداء لملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، دعت الوزارة، في بيان رسمي، أهالي المدينة إلى التزام منازلهم والتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة لتلك المجموعات، والتي قد تحاول التسلل إلى الأحياء السكنية واستخدامها منطلقًا لعملياتها.

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وأكدت الوزارة أن تلك المجموعات تسعى إلى الفرار من المواجهة عبر الانسحاب إلى داخل المدينة، مشددة في الوقت ذاته على استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كامل السيطرة وفرض النظام العام في المنطقة.

جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل الاشتباكات العنيفة في الريف الغربي من محافظة السويداء، لليوم الثالث على التوالي، حيث تتركز المعارك عند محور قرية كناكر، وفي بلدتي الثعلة والمزرعة، بين المجموعات الدرزية و القوات المهاجمة التي تضم عشائر البدو وتشكيلات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة، خلال ساعات الليل، في مطار "الثعلة" العسكري بمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وسط توتر متصاعد في المدينة ذات الغالبية الدرزية.