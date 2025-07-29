الأزمة تتدحرج.. إسرائيل تستدعي السفير الهولندي

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير جدعون ساعر استدعى السفير الهولندي لدى إسرائيل، وذلك بعد قرار هولندا فرض حظر على دخول وزيرين إسرائيليين، بحسب "رويترز".

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وكانت هولندا قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها. وأعلنت السلطات الهولندية أن الوزيرين المتطرفين شخصان غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

كما أدرجت هولندا إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وفق تقرير مشترك صادر عن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن وجهازي المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية.

ويحمل التقرير، الذي جاء بعنوان "تقييم التهديد الذي تمثله الجهات الحكومية"، اتهامات مباشرة لإسرائيل بمحاولة التأثير على الرأي العام الهولندي، وصنع القرار السياسي عبر حملات تضليل إعلامي، في مسعى إلى التأثير على السياسات الداخلية للبلاد.