شقيق معاذ الكساسبة: نأمل إعدام الإرهابي أسامة كريم في الأردن

كشف جواد، شقيق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أقدم تنظيم "داعش" على حرقه في فبراير 2015، أن عائلته تابعت قرار المحكمة السويدية عبر تقنية الفيديو عن بُعد، والذي صدر اليوم الخميس بالسجن المؤبد للإرهابي أسامة كريم.

وقال الكساسبة، لـ"إرم نيوز"، إن "العائلة تابعت مجريات محاكمة الإرهابي أسامة كريم، المتورط في قضية حرق شقيقي معاذ عن بُعد، من خلال تقنية الاتصال المرئي"، مضيفًا: "أملنا أن يُعدم في الأردن ليشفي الحكم غليلنا وغليل الشعب الأردني".

وفي تفاصيل المحاكمة، قال جواد الكساسبة إن العائلة تبلغت قبل نحو 4 أشهر من السلطات السويدية ببدء إجراءات المحاكمة، إذ زارهم محامٍ سويدي يدعى (ميكيل) رفقة مترجم لبناني الأصل والتقوا في منزلهم بمحافظة الكرك (150) جنوب العاصمة، وشرحوا تفاصيل القضية وحقوق العائلة أمام القضاء السويدي.

وأوضح بأن العائلة انتدبته للسفر إلى السويد، وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة، وبالفعل سافر إلى هناك في شهر رمضان الماضي لأول مرة، حيث التقى الشرطة السويدية وأدلى بشهادته، وبعد نحو شهرين، عاد مجددًا لحضور الجلسات القضائية.

وأكد الكساسبة أن أفراد العائلة شاركوا أيضًا في الإفادات من خلال تقنية "الأونلاين"، وتمت متابعة مجريات التحقيق والمحاكمة بدقة شديدة، بحضور مترجم داخل المحكمة.

وأشار إلى أن "المجرم أسامة كريم اعترف بوجوده في موقع الجريمة إلى جانب مجموعة أخرى في مدينة الرقة السورية، وذكر تفاصيل عن توقيت تنفيذ العملية".

ووفق الكساسبة، استعانت المحكمة بخرائط دقيقة لتحديد مكان وقوع الجريمة، وأجرت الحكومة السويدية تحقيقًا موسعًا تضمن صورًا فوتوغرافية وفيديوهات لمقارنة الروايات مع المشاهد المصورة.

وعبّر عن شكره للحكومة السويدية على إتمام مجريات التحقيق والمحاكمة، التي هي أول محاكمة مدنية تخص فقط قضية معاذ منذ عام 2015.

وأضاف: "كنا نتمنى أن تُجرى المحاكمة على الأرض الأردنية، تحقيقًا للعدالة وحق الشعب الأردني والعائلة، خاصة مع وجود اتفاقية لتسليم الإرهابيين".

وأكد الكساسبة أن الحكم الصادر اليوم بالسجن المؤبد جاء بعد إدانة المتهم رسميًا بصفته إرهابيًا شارك في تنفيذ الجريمة، التي اعتبرت "جريمة حرب" في القانون السويدي.

وقال: "رغم عدالة الحكم في نظر القانون السويدي، لكنه لا يشفي غليلنا كعائلة، ولا يعد القصاص قد تحقق إلا بإعدام هذا الإرهابي".

وختم الكساسبة حديثه قائلًا: "نترحم على معاذ، ونأمل أن تبقى قضيته حيّة، وألا تسقط بالتقادم، وأن يكون هذا الحكم بداية لتحركات أوسع نحو العدالة الحقيقية".

وعقب صدور الحكم، قالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو، في بيان صدر عن محكمة ستوكهولم: "كان المتهم موجودًا في مكان الإعدام بزي عسكري، ومسلحًا، ووافق على تصوير الطيار الأردني، وأسهم بشكل حاسم في مقتل الضحية، ويجب أن يعدّ مشاركًا في تنفيذ الوقائع".

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وفي 24 ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا قرب الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه، وفي مقطع فيديو نُشر في 3 فبراير 2015 لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة، الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون، في قفص، ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن وفاته.