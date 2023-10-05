"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بتصفية ودفن 3 شبان على أساس عنصري

اتهمت قوات "الدعم السريع" السودانية في بيان لها الجيش السوداني بتصفية ودفن 3 شبان في مدينة "أم درمان" على أساس عنصري بزعم انتمائهم لها.

وذكرت القوات في بيانها: "تدين قوات الدعم السريع بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا البرهان الإرهابية وكتائب المؤتمر الوطني المتطرفة".

وأضاف البيان، أن الجريمة تمت "على أساس عنصري بغيض بزعم انتمائهم لقوات الدعم السريع وذلك بعد عصب أعينهم وتجريدهم من ملابسهم ووضعهم في حفرة".

ووصف البيان الواقعة التي وثقها مرتكبوها بمقطع مصور، بأنها "عملية تصفية جسدية شنيعة وهي في الواقع عمل إرهابي بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعيد إلى الأذهان جرائم داعش التي تحمل ذات الطابع".

وتابع البيان: "في الحقيقة أن هذه الحادثة المروعة التي وثق مرتكبوها جميع تفاصيلها دون رحمة، تكشف لنا خطورة الخيارات المتعمدة التي تتجه لها ميليشيات البرهان وكتائب المؤتمر الوطني بتحويل البلاد إلى ساحة إرهاب بعد خسارتها للحرب التي أشعلتها".