إسرائيل تطالب بالإخلاء الفوري لغزة وتتوعد بتوسيع الهجمات

طالب الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة بالانتقال الفوري إلى "المنطقة الإنسانية" في المواصي، جنوبي قطاع غزة، والمناطق الخالية في مخيمات الوسطى، وجدد التهديد بأنه سيوسع "وتيرة الهجمات" في المدينة.

ونشر المتحدث العربي باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فيديو لأعداد من النازحين من غزة، وخاطب السكان بالقول إن أكثر من ربع مليون من أهالي المدينة والمقيمين فيها، حسب تقديرات الجيش، انتقلوا إلى خارجها حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف: "أحثكم، من أجل سلامتكم انتهزوا شارع الرشيد وانتقلوا فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي وإلى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "مصمم على حسم حماس في مدينة غزة ولذلك يوسّع وتيرة الهجمات".