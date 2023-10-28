خيارات سكان غزة المحاصرين بين الحرب والحرمان "قاتمة ومحزنة"

وأمرت إسرائيل من جانب واحد بإجلاء المدنيين من المناطق الشمالية في غزة حفاظًا على سلامتهم، لكن العديد منهم لقوا حتفهم في غارات جوية على مسافة أبعد إلى الجنوب.

وأصبح، الآن، نحو 1.4 مليون شخص من أصل 2.3 مليون نسمة في غزة نازحين داخليًّا، ويعيش أكثر من 613 ألف نازح من سكان غزة في 150 منشأة تديرها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبعضها يستوعب ما بين 10 إلى 12 ضعفًا من طاقته الاستيعابية المصممة.

وسجلت الأونروا، خلال الأسبوع الماضي، نحو 7000 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، ونحو 3000 حالة إسهال، ومئات حالات الأمراض الجلدية.