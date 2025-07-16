إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف مقر "الفرقة العاشرة" بريف دمشق (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سورية أن غارات إسرائيلية استهدفت مساء اليوم الأربعاء مقر "الفرقة العاشرة" في محيط مدينة قطنا في ريف دمشق.

ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في ريفي دمشق ودرعا.

وبحسب المرصد، فقد تركزت الغارات في محيط منطقة الكسوة شرق ريف دمشق، إضافة إلى بلدتي غباغب وموثبين في درعا جنوبي سوريا.

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وكشف أن الغارات الإسرائيلية طالت مواقع تابعة للحكومة السورية ومجموعات موالية لإيران داخل فوج جباب في محافظة درعا، مؤكدا وقوع عدد من القتلى.

وتأتي الغارات الإسرائيلي في أعقاب طلب أمريكي بوقف الهجمات على سوريا، إلا أن إسرائيل لم تعلق على هذا الطلب.