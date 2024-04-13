"الموت البطيء" يطارد فلسطينياً بُترت قدماه وتعفنت أمعاؤه (صور)

وقال إنه "قبل عدة أسابيع كان يسير في أحد شوارع مخيم النصيرات، في الوقت الذي تعرض فيه منزل لقصف إسرائيلي ما أدى لإصابته بشكل مباشر"، مبينًا أنه بقي ينزف لنحو الساعة في الشارع قبل وصول سيارات الإسعاف للمكان.

وأوضح الزبيدي أن "الإصابة تركزت في الجزء السفلي من جسده، إلى جانب إصابات طفيفة بالجزء العلوي، وجعلته طريح الفراش وبقي في العناية المركزة لعدة أيام قبل أن يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية له فقد على إثرها قدميه، وأجزاء من أمعائه".

وأضاف: "اليوم أرقد على سرير المستشفى أعاني من أوجاع شديدة للغاية، كما أن أمعائي تتعرض للتعفن وأنا على قيد الحياة بسبب سوء الخدمة الطبية المقدمة لي، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج اللازم لحالتي الصحية".