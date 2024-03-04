وزير خارجية إيران يتوجه للسعودية للمشاركة في اجتماع طارئ حول غزة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيتوجه، الاثنين، إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الإسلامية المقرر عقده الثلاثاء في جدة.

وبحسب موقع صحيفة "شرق نيوز"، فإنه "من المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الدول الإسلامية يوم الثلاثاء في جدة لاستعراض الوضع في غزة".

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 عضوا وتقع أمانتها في جدة.

وقدم الأمين العام لهذه المنظمة وفريق قانوني شكوى شفهية إلى محكمة العدل الدولية في 26 شباط/فبراير الماضي، ذكروا فيها جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.