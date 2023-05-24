الرياض وواشنطن تطالبان طرفي النزاع في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار

وأضافت الوزارة: "انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق، اليوم، في جدة في نقاشات بنّاءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين".

وخلص البيان، إلى التأكيد على أنه "نظرًا لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجةٍ لهذا الصراع المدمّر، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية".