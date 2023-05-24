الرياض وواشنطن تطالبان طرفي النزاع في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار
جددت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، فجر الأربعاء، التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان، والتي وقّعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، يوم السبت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "لاحظ المسهّلون (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) خلال هذه المحادثات أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية خلال فترة الـ 48 ساعة، وقبل بدء وقف إطلاق النار، وبالرغم من أن القتال في الخرطوم أخف شدةً عن ذي قبل، إلا أن المسهلين أبلغوا طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة".
وأضافت الوزارة: "انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق، اليوم، في جدة في نقاشات بنّاءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين".
وخلص البيان، إلى التأكيد على أنه "نظرًا لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجةٍ لهذا الصراع المدمّر، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية".