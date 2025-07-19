طالبت باتفاق في غزة.. مظاهرات قرب السفارة الأمريكية بتل أبيب (فيديو)

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق مع حركة حماس يوقف إطلاق النار.

وتوجه آلاف المتظاهرين نحو السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، الذين تحتجزهم حماس داخل القطاع المُدمر.

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وشهدت تظاهرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين في آواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، مواجهات عنيفة وأعمال شغب مع قوات الأمن.

وجاءت التظاهرة آنذاك، للضغط على الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو ضمن الحراك الداعي لوقف الحرب على غزة.

وقالت القناة 12 العبرية حينها، إن الآلاف خرجوا في تظاهرة حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة تعيد الرهائن إلى عائلاتهم.

ويوم أمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم إطلاق سراح 10 رهائن آخرين من غزة قريبا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان قد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لديها "خطة منظمة" للغاية لرؤية الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أنه لا يزال هناك 20 رهينة على قيد الحياة بشكل مؤكد، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.

وذكر أنه إذا كانت هناك فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت لإعادة المختطفين، فنحن مستعدون لذلك، لكنه قال إن إسرائيل ستواصل مهاجمة حماس بكل ما أوتيت من قوة.

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة حماس في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ الـ6 من شهر يوليو/تموز الجاري، ويناقشون مقترحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.