محللون: بلينكن يحمل "صيغة جديدة للنصر" حفظًا لماء وجه إسرائيل

ويبقى ملف الرهائن الذين تحتجزهم حماس هو ورقة الضغط الأكثر تأثيرا في الأوساط الشعبية والسياسية الأمريكية بانتقاد سياسة بايدن وإدارته، وفقا للمحللين الذين أشاروا من جانب آخر إلى أن البيت الأبيض يرى أن استمرار الحرب والقصف على غزة وصعوبة تنفيذ العمليات البرية المحدودة من قبل الجيش الإسرائيلي وارتفاع عدد القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين يحتاج إلى إقناع إسرائيل بمفهوم جديد للنصر يمهد لوقف عمليات القصف والتركيز على استهداف الأنفاق وأماكن تمركز مقاتلي حماس.

وترى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن استمرار الحرب بهذه الطريقة لن يؤدي إلى القضاء التام على حماس وكتائب مقاتليها، وهو ما شدد عليه المحللون في الإشارة إلى أنه لن تكون هناك نهاية تقليدية للحرب تعلن فيها إسرائيل تحقيقها للنصر وإنهاء العمليات.

وبذلك فإن التعريف الجديد للنصر الذي يمكن أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل به هو أن تعلن إسرائيل في وقت قريب عن أن عملياتها العسكرية حققت أهدافها بتدمير البنية التحتية لحماس وقدرتها على خلق منطقة عازلة مع القطاع مع الاستمرار باستهداف قياديي ومقاتلي حماس..

ووفق المعلومات، فإن بلينكن سيوضح لإسرائيل أن أولويات أمريكا في المرحلة الحالية تتمحور حول تخليص ملف الرهائن، وهذا ما يرى المحللون أنه يدل على وجود مفاوضات أمريكية إيرانية مباشرة بخصوص الرهائن، وأن حماس تنتظر التعليمات من إيران بهذا الخصوص.