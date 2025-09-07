إعلام ياباني: رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات

للمرة الأولى منذ أشهر.. استهداف بلدة "نتيفوت" الإسرائيلية من غزة

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلافالمصدر: (أ ف ب)
07 سبتمبر 2025، 6:44 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من  قطاع غزة باتجاه "نتيفوت" الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، تم اعتراض إحداهما، وهي المرة الأولى منذ أشهر التي تهدد عمليات إطلاق صواريخ من غزة تلك البلدة الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات عن القطاع.

وقال المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط قطاع غزة حيث تم اعتراض إحداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة".

ويأتي الهجوم على وقع تكثيف إسرائيل عملياتها في محيط مدينة غزة التي قال الجيش إنه ينوي السيطرة عليها للقضاء على حماس، وإعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونفّذ الجيش أمس السبت ضربة سوّت بالأرض برجاً في المدينة كان الثاني خلال يومين فيما ألقى آلاف المناشير على الأحياء الغربية تدعو السكان إلى إخلائها، بحسب ما أفاد شهود ومراسل لفرانس برس.

 

