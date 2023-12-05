غزة.. "الكبد الوبائي" يهدد حياة النازحين في مراكز الإيواء

مع اقتراب الحرب من دخول شهرها الثالث، تتعمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، إذ تتحول مراكز إيواء النازحين إلى بؤر للأمراض المعدية، والتي أبرزها التهاب الكبد الوبائي، ما يضيف خطرًا إضافيًا على السكان إلى جانب القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

ويغيب عن مراكز الإيواء التي لجأ إليها الفلسطينيون هرباً من القصف، العديد من المقومات الصحية الضرورية، فضلًا عن التلوث بسبب شح المياه والاكتظاظ الكبير، وهي مشاهد رصدتها جولة لـ"إرم نيوز" في تلك المراكز.

ويروي الخمسيني سيف الدين قدوحة، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مؤلمة لاكتشاف إصابة نجله بمرض التهاب الكبد الوبائي وانتقال العدوى لعدد من أشقائه، دون أية قدرة على علاج المرض.