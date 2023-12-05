غزة.. "الكبد الوبائي" يهدد حياة النازحين في مراكز الإيواء
مع اقتراب الحرب من دخول شهرها الثالث، تتعمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، إذ تتحول مراكز إيواء النازحين إلى بؤر للأمراض المعدية، والتي أبرزها التهاب الكبد الوبائي، ما يضيف خطرًا إضافيًا على السكان إلى جانب القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.
ويغيب عن مراكز الإيواء التي لجأ إليها الفلسطينيون هرباً من القصف، العديد من المقومات الصحية الضرورية، فضلًا عن التلوث بسبب شح المياه والاكتظاظ الكبير، وهي مشاهد رصدتها جولة لـ"إرم نيوز" في تلك المراكز.
ويروي الخمسيني سيف الدين قدوحة، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مؤلمة لاكتشاف إصابة نجله بمرض التهاب الكبد الوبائي وانتقال العدوى لعدد من أشقائه، دون أية قدرة على علاج المرض.
وقال قدوحة، الذي يقيم مع أفراد أسرته المكونة من 11 شخصًا في خيمة داخل مركز إيواء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إنه "اكتشف مصادفة إصابة نجله عبد الحميد بالتهاب الكبد الوبائي عندما كان يقيم وسط غزة، قبل أن ينزح مرة أخرى إلى جنوب القطاع".
وأضاف: "نجلس في خيمة تضم 11 فردًا، لا تتوافر مياه للاستحمام ولا أدنى متطلبات النظافة الشخصية، ومنذ أن أخبرني الأطباء بأن ابني يحمل المرض لم نعد نعلم كيف نتصرف في هذه الحالة".
وتابع: "جزء من العائلة أصبحوا حاملين للمرض، ومن الممكن أن تنتقل العدوى لعدد كبير داخل المدرسة التي تضم 13 ألف نازح"، في ظل انتشار الحشرات وعدم توافر نصائح للتعامل مع المرض.
من جانبه قال الطبيب عماد الهمص، وهو مشرف على مدارس النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إن الطواقم رصدت إصابات كثيرة بالتهاب الكبد الوبائي في صفوف النازحين.
وأضاف الهمص، لـ"إرم نيوز": "خلال تفقدنا مدارس النازحين وجدنا الكثير ممن يعانون من التهاب الكبد الوبائي الذي انتشر بسبب تكدس النازحين، وبسبب عدم توافر المياه الصالحة للشرب ووجود الطعام الملوث".
وتابع: "هذا المرض خطير لأنه يؤدي إلى ارتفاع في المادة الصفراء ووصولها للدماغ، ما قد يؤدي للوفاة".
وحذر الهمص من هذا "الوباء الخطير" في ظل تكدس النازحين، ومن أمراض أخرى بدأت بالانتشار كالجدري وأوبئة فطرية، في ظل غياب المقومات الأساسية كمياه الشرب والاستحمام.