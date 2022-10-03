الحكومة الصومالية تعلن مقتل أحد مؤسسي حركة الشباب

قالت الحكومة الصومالية في ساعة متأخرة مساء الأحد، إنها قتلت ”عبد الله نادر“، أحد مؤسسي حركة الشباب المتشددة، في عملية مع شركاء دوليين.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان، إن ”العملية التي قتلت نادر حدثت يوم السبت“. وأوضحت أنه كان ”المدعي العام لحركة الشباب وكان مرشحا ليحل محل زعيم الحركة أحمد الدرعي المريض“.

وأضافت أن ”موته شوكة أُزيلت من حلق الأمة الصومالية“. وأكد البيان أن ”الحكومة ممتنة للشعب الصومالي والأصدقاء الدوليين الذين أسهم تعاونهم في قتل ذلك القيادي الذي كان عدوا للأمة الصومالية“.

وتروج قوات الأمن الصومالية للمكاسب التي حققتها في الأسابيع الأخيرة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في أثناء قتالها إلى جانب جماعات الدفاع الذاتي المحلية.

غير أن حركة الشباب مستمرة في شن غارات دامية، بما في ذلك غارتان يوم الجمعة الماضي أسفرتا عن مقتل 16 على الأقل.

وقتل متمردو الشباب عشرات الألوف في تفجيرات منذ العام 2006 في قتالهم للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب وتطبيق تفسير حركتهم المتشدد للشريعة الإسلامية.

ووعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في مايو/ أيار، بالإجهاز على المتمردين بعد ثلاث سنوات لم يتخذ فيها سلفه، الذي استنفد الاقتتال السياسي جهده، إجراءات تُذكر ضد حركة الشباب.

وتدعم القوات الأمريكية وطائرات مُسيرة وبعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي الجيش الصومالي. ولم يتضح على الفور من هم الشركاء الدوليون الذين شاركوا في العملية التي قتلت نادر.