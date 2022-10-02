قناة عبرية: تنسيق إسرائيلي فلسطيني لتحييد "عرين الأسود"

كشفت قناة عبرية الأحد، عن جهود مشتركة بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل للعمل معاً على تحييد خطر مجموعة ”عرين الأسود“ التي نفذت العديد من عمليات إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية يبذلان أقصى جهودهما للقضاء والعمل ضد مجموعة عرين الأسود المسلحة في نابلس“.

وأكدت القناة العبرية، أن جهد السلطة الفلسطينية سيتمثل بالقضاء على المجموعة داخل المدينة، فيما يتمثل جهد الجيش الإسرائيلي بالقضاء عليهم خارجها.

وأوضحت القناة أنه ”في الأسابيع الأخيرة، جرت مفاوضات بين المسؤولين الأمنيين في السلطة الفلسطينية وتلك المجموعة من المسلحين“.

وأضافت: ”عرضت السلطة الفلسطينية على مجموعة عرين الأسود الاندماج في الأجهزة الفلسطينية وشراء الأسلحة منهم بأموال كاملة، ليصبحوا موظفين بأجر مقابل نزع سلاحهم ووقف أعمال الإرهاب“.

وبينت القناة، أن المجموعة الفلسطينية تبنت العديد من عمليات اطلاق النار التي وقعت مؤخراً في الضفة الغربية.

وأشارت القناة إلى أن تبني العمليات من قبل المجموعة المسلحة أمر جديد يأتي على خلفية انفجار في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي تحاول تهدئة الضفة الغربية.

وبحسب القناة، تضم مجموعة ”عرين الأسود“ عشرات المسلحين الفلسطينيين من مناطق نابلس، وجنين، مشيرة إلى أنهم يشكلون هاجساً كبيراً لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ولفتت القناة إلى أنهم في إسرائيل يعون جيداً أن مدينة جنين تشكل تهديداً أكبر من مدينة نابلس، على الوضع الأمني.

وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن العام ”الشاباك“ الإسرائيلي إحصائيات للعمليات الفلسطينية المسلحة خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أنه في شهر أغسطس/آب الماضي، وقعت 172 عملية، من بينها 23 بالرصاص،

بينما وقعت 212 عملية في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، من بينها 34 بالرصاص.

ووفق الاحصائيات الرسمية أصيب 4 مستوطنين وجندي بعملياتٍ متنوعة وقعت في الضفة الغربية، أبرزها “ عمليتآ إطلاق نار ، وعملية طعن في سجن رامون، بالإضافة إلى عمليات رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.