إصابات بين العراقيين في احتجاجات متصاعدة وسط بغداد

سقط عدد من الجرحى في احتجاجات بين متظاهرين عراقيين وقوات الأمن قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”عمليات كر وفر مازالت تجري على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء مع محاولات المتظاهرين عبور الجسر، ما بين المتظاهرين وقوات الأمن“.

وبينت المصادر أن ”قوات الأمن تستخدم القنابل الدخانية والصوتية لمنع تقدم المتظاهرين وعبور جسر الجمهورية، في حين يستخدم المتظاهرون الحجارة، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات بصفوف الطرفين“.

وأضافت أن ”المتظاهرين حتى الساعة مازالوا يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بينما لا تزال محاولات عبور جسر الجمهورية مستمرة من قبل مجموعة من المتظاهرين، وسط مخاوف من تصعيد الصدام بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال الساعات المقبلة، بعد استخدام بعض المتظاهرين القنابل الحارقة“.

وانطلقت احتجاجات واسعة في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق تظاهرات تشرين عام 2019.

وتوافد مئات المحتجين إلى ساحة التحرير الشهيرة، وسط العاصمة، منذ ساعات الصباح الأولى، إذ حاولوا عبور جسر الجمهورية الواصل إلى المنطقة الخضراء، لكن البوّابات الحديدية، والحواجز الموضوعة حديثا حالت دون ذلك.

وشهدت بغداد توتراً أمنياً، مع انتشار كثيف للقوات العسكرية قرب المنشآت الحساسة، وعند تقاطعات الجسور الواصلة إلى المنطقة الخضراء، وقد بدت المدينة هادئة في بعض مناطقها بسبب الانتشار الكثيف.