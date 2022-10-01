استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس‎‎

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، فيما ادعت وسائل إعلام عبرية أن الجيش أطلق النار على الشاب بزعم محاولته إلقاء زجاجات حارقة تجاه تجمع للجنود.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شاباً يُدعى فايز خالد دمدوم (18 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في العنق، ببلدة العيزرية في القدس.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي أطلقوا النار تجاه شاب فلسطيني قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعد محاولته إلقاء زجاجات حارقة نحو الجنود.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، أبعد عدداً من المتضامنين الأجانب من الوصول إلى القرية، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.