تقرير: إسرائيل تخطط لعملية عسكرية واسعة في جنين خلال الأيام المقبلة

أفاد تقرير عبري، اليوم السبت، أن إسرائيل تخطط لعملية عسكرية عميقة وواسعة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام المقبلة.

وقال التقرير الذي نشرته القناة 12 العبرية إن ”المؤسسة الأمنية لديها خطط لدخول مخيم جنين للاجئين والعمل فيه بطريقة أوسع وأعمق“.

وشددت القناة على أن ”هذه الخطوة قد تؤدي إلى إشعال النار في قطاع غزة“.

وأضافت أن ”تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية قد يدفع إسرائيل لفرض إغلاق شامل على مدن الضفة“.

وأوضحت أن ”الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مازالت تدرس الاحتمالات، كما أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه يتخذ الآن إجراءات صغيرة لكنها فعالة وتفكك ببطء الهجمات الفلسطينية المخطط تنفيذها ضد إسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”من بين الخطوات الإسرائيلية المقررة منع اليهود من دخول قبر يوسف في مدينة نابلس“.

وبينت أن ”إسرائيل تفرق بين نابلس التي تعمل فيها السلطة الفلسطينية، وجنين التي يبدو فيها الوضع سيئًا للغاية“.

وزعم التقرير العبري أن ”الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا يرغبون في التصعيد الأمني والعسكري، الأمر الذي يدفع إسرائيل لأن تحافظ على الاقتصاد وتفصله عن العمل المسلح“.

الجدير ذكره، أن الضفة الغربية تشهد توترًا أمنيًا منذ عدة أسابيع، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المحدودة في مناطق متفرقة.

وتتركز عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين التي تعد بؤرة التوتر الأمني في الوقت الحالي.

وأمس الجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية ”كان“، إنه ضمن الاستعدادات لعيد ”الغفران“ اليهودي فقد تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء إسرائيل.

وذكرت الهيئة أن ”حالة التأهب القصوى تركزت في مدينة القدس بشكل خاص“.

وأوضحت أن ”إعلان حالة التأهب القصوى جاء بعد ورود أكثر من 80 إنذارًا عن احتمال وقوع عمليات فلسطينية“.

وأشارت إلى أن ”الجيش الإسرائيلي يركز حاليًا على مواصلة عمليات الاعتقال بشكل اعتيادي، ويتجنب الدخول في عملية عسكرية واسعة تستمر عدة أيام“.