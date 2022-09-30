واشنطن تدعو لتحقيق فوري في ظروف وفاة طفل فلسطيني في الضفة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

شُيع الجمعة جثمان الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7 سنوات الذي توفي الخميس بينما كان الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية في الضفة الغربية المحتلة، ودعت واشنطن إلى إجراء تحقيق ”فوري“ في ظروف وفاته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيردانت باتيل إن الولايات المتحدة ”تؤيد إجراء تحقيق فوري ومعمق في الظروف المحيطة بوفاة الطفل“.

لُف جثمان الطفل ريان سليمان بكوفية فلسطينية وتجمع المئات في موكب جنازته في بلدة تقوع، في جنوب الضفة الغربية.

قال محمد سليمان ابن عم الطفل ريان لوكالة فرانس برس أثناء وجوده مع والد الطفل في مستشفى بيت جالا ”إن عددا من جنود الجيش الاسرائيلي دخلوا (الخميس) بيت عائلة الطفل ريان… وكان ريان عائدًا من المدرسة ولدى رؤيته الجنود امام بيتهم ركض خائفا وهرب ووقع أرضا“، دون مزيد من التفاصيل.

وحول مستشفى بيت جالا جثمانه الخميس للتشريح في معهد التشريح الشرعي في أبو ديس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن ”ريان ياسر سليمان استُشهد إثر سقوطه من مبنى، اثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي“ في تقوع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده فتشوا المنطقة بعد أن ”ألقى عدد من الفلسطينيين الحجارة باتجاه المدنيين“ قرب بلدة تقوع، دون أن يوضح من هم هؤلاء المدنيون.

وأضاف أن ”التحقيق الأولي يظهر عدم وجود صلة بين عمليات البحث التي أجراها الجيش الإسرائيلي في المنطقة والوفاة المأساوية للطفل“.

وقع الحادث بعد يوم من أكثر أيام المواجهات دموية منذ بداية السنة، إذ قتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب 44 آخرون بجروح صباح الأربعاء في مخيّم جنين في الضفة الغربية المحتلّة خلال عملية عسكرية والمواجهات التي أعقبت ذلك، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي قبل فوات الأوان، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع.

وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار/مارس، قُتل 20 شخصا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بعضهم من جنين.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل عشرات الفلسطينيين.