العراق يستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على قصف إقليم كردستان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عزمها استدعاء السفير الإيراني في بغداد لتسلميه مذكرة احتجاج ”شديدة اللهجة“ جراء القصف المستمر على مناطق في إقليم كردستان.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية ”واع“، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن ”استدعاء السفير سيكون بشكل عاجل لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة على مناطق في إقليم كردستان“.

ودانت الخارجية العراقية، الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان.

وأشارت إلى أنها ”سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسية“.

يذكر أن وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت، مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء قصف إيراني لمناطق في الإقليم.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية أكثر من مرة مواقع حدودية في كردستان العراق، شمال أربيل، دون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران حيث تخرج مظاهرات ليلية يومية منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.