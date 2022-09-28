البرلمان العراقي يرفض استقالة محمد الحلبوسي

رفض مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، فيما صوت على انتخاب النائب المستقل محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس البرلمان، خلفاً للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الذي قدم استقالته مع الكتلة الصدرية.

وذكر البرلمان العراقي في بيان له، أن ”مجلس النواب عقد جلسته الخاصة بالتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي بحضور 235 نائبا وتم رفض الاستقالة بالأغلبية، فيما صوت 13 نائبا فقط على قبول استقالة الحلبوسي“، مؤكدا أن ”رفض استقالة الحلبوسي من قبل النواب يعني تجديد الثقة له بالأغلبية البرلمانية“.

وأضاف البيان أن ”مجلس النواب فتح باب الترشيح على منصب النائب الأول لرئيس المجلس وتقدم ثلاثة نواب مستقلين للترشيح للمنصب وهم كل من (محسن المندلاوي، وياسر هاشم الحسيني، باسم خشان)، وحصل المندلاوي على أعلى أصوات النواب الحاضرين ليكون هو النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي“.

وقدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، استقالته من منصبه، الإثنين الماضي، وذلك وسط الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق، العام 2003، بعد دخول الميليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى ”الإطار التنسيقي“ ضد ”التيار الصدري“ بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.