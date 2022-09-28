الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في جنين بينهم منفذ عملية "ديزنغوف"

قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح الأربعاء، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن ”عبد فتحي حازم ومحمد محمود الوّنة وأحمد نظمي علاونة، هم شهداء العدوان الإسرائيلي“ في جنين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي تمكن من تصفية عبد حازم، في مدينة جنين بالضفة الغربية، وهو شقيق منفذ هجوم إطلاق النار هذا العام في شارع ديزنغوف في تل أبيب، بعد اشتباكات مسلحة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة ما لا يقل عن 10 آخرين.

وقالت القناة الـ“12″ العبرية، إنه ”تم تصفية اثنين من المسلحين، أحدهما شقيق منفذ إحدى العمليات التي وقعت في شارع ديزنغوف بتل أبيب، قبل عدة أشهر“.

وفي التفاصيل، أكدت القناة العبرية الـ“12″، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دخلت صباح اليوم مخيم جنين لاعتقال شقيق منفذ الهجوم على شارع ديزنغوف.

ووفق القناة ”جرى في المكان تبادل إطلاق النار مع المسلحين الفلسطينيين“، مشيرة إلى أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على البيت المُستهدف الذي تحصّن فيه عبد حازم.

من جهتها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي أكد أن عبد حازم شقيق منفذ عملية ديزنغوف في نيسان/ أبريل الماضي، قتِل بنيران قوات الجيش في جنين“.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنزل المحاصر في مخيم جنين.

وبحسب ”وفا“، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

قوات جيش الدفاع تقتحم مخيم جنين وتحاصر منزل رعد حازم مرتكب العملية الإرهابية في تل ابيب pic.twitter.com/wNOFielExH — مكان الأخبار (@News_Makan) September 28, 2022

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي حاول أكثر من مرة اعتقال والد منفذ عملية جنين فتحي حازم، إذ تتهمه بالوقوف وراء التحريض على العمليات ضد أهداف إسرائيلية.