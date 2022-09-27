محكمة فلسطينية تمدد اعتقال قيادي عسكري في حركة حماس

أعلنت محكمة ”الصلح“ في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال القيادي في حركة حماس مصعب إشتية، إلى عدة أيام أخرى.

وذكرت منظمة ”محامون من أجل العدالة“، في بيان لها، أن ”المحكمة قررت تمديد اعتقال إشتية، لمدة 7 أيام جديدة لاستكمال التحقيق معه بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص“.

وقالت المنظمة إن ”المحكمة رفضت البت في الطعن المقدم من فريق الدفاع عن إشتية، لعدم الاختصاص المكاني“.

وقبل يومين، قررت النيابة العامة في أريحا، تمديد اعتقال إشتية إلى 24 ساعة، حيث أعلنت تسجيل قضيته في المحكمة بتهمة ”حيازة السلاح“.

وكانت مجموعة ”محامون من أجل العدالة“، أصدرت بيانًا، قالت فيه إن ”محاكمة إشتية، غير قانونية، والأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة الفلسطينية تستخدم النيابة العامة لإلصاق تهم جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها“.

واتهم والد القيادي بحماس إشتية، السلطة الفلسطينية بالبحث عن ”تهمة“ لتبرير اعتقال نجله، مشيرًا إلى أنها لم تنفذ الاتفاق الذي جرى مع لجنة التنسيق الفصائلي كشرط لإنهاء أحداث مدينة نابلس الأخيرة.

وأكد والد إشتية، أن نجله يقبع في سجن أريحا في ظروف صحية صعبة، محذرًا من تدهور صحته حيث يحتاج إلى علاج دائم، كونه يعاني من ”ضغط مزمن“.

وأشار إلى أنه تم توجيه تهمة حيازة سلاح لنجله، مؤكدًا أنها ”تهمة مبهمة كونه مطاردًا ومطلوبًا للاحتلال الإسرائيلي ومن الطبيعي أن يحمل السلاح“.

وقبل نحو أسبوع، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إشتية، برفقة شخص آخر، في نابلس، فيما اندلعت مواجهات عنيفة احتجاجًا على عملية الاعتقال.

وتتهم السلطة الفلسطينية حركة حماس بمحاولة تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية، والتحريض ضد الأجهزة الأمنية في نابلس وجنين.