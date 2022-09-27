ليبيا.. عقيلة صالح يطلب "مساءلة برلمانية" لباشاغا والهيئات الرقابية المالية

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة مساءلة برلمانية تشمل رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا، وكل القائمين على الجهات الرقابية.

وقال صالح خلال جلسة للبرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إنّ الجلسة القادمة سيتم فيها استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي باشاغا للمساءلة.

ولم يوضح صالح طبيعة الأسئلة التي قد يطرحها النواب على رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، دون أن تتمكن من مباشرة مهامها.

كما دعا عقيلة صالح إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، قائلا: ”ندعوهم كلهم ونستمع إلى الجميع“، وذلك تعليقا على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن موازنة المجلس.

وأضاف رئيس البرلمان، أن ديوان المحاسبة أشار إلى تخصيص 500 مليون دينار (100 مليون دولار) للمجلس والجهات التابعة له، مشيرا إلى أن ”بعض المواطنين يعتقدون أن الموازنة للمجلس فقط، ولا ينتبهون إلى مسألة الجهات التابعة للمجلس“ وفق تعبيره، وموضحا أنها تتضمن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب صالح النائب العام الليبي الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة، وأشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدينار.