البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد في 29 سبتمبر

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سيدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في 29 سبتمبر/ أيلول، على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاؤل الفرص بشأن نجاح التصويت.

وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو أيار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجلسة ستعقد الساعة الـ11 من صباح يوم الخميس.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.

ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.

وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحليفه حزب الله المدعوم من إيران.

وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته المحتمل.